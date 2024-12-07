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Боевики захватили сирийский город Дараа, несколько подразделений КСИР Ирана покинули Сирию

Боевики захватили сирийский город Дараа, несколько подразделений КСИР Ирана покинули Сирию

В Сирии ситуация развивается крайне негативным образом для правительственных сил страны. В течение недели ими были потеряны несколько ключевых городов страны, включая административные центры трёх провинций – Алеппо, Хамы и Дейр-эз-Зора.

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