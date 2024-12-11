Стали известны подробности вчерашнего ДТП на трассе в Новоаннинском районе По предварительной информации, в 11-20 час.
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Стали известны подробности вчерашнего ДТП на трассе в Новоаннинском районе По предварительной информации, в 11-20 час.