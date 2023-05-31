Федеральное агентство новостей №1

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The Sun: Отказ от завтрака негативно влияет на контроль веса, гормональную систему и уровень сахара в крови

The Sun: Отказ от завтрака негативно влияет на контроль веса, гормональную систему и уровень сахара в крови

Пропускать завтраки гораздо вреднее для организма, чем кажется. Отказ от утреннего приема пищи может пагубно сказаться на уровне сахара в крови, гормональной системе, похудении, сообщает спортивный диетолог Джесс Хиллард изданию The Sun.

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