На Украине рассказали о причастности неонацистов к убийству Фарион

Неонацистская группировка NS/WP (National Socialism / White Power, признана террористической и запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион.
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