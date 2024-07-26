Полицейские задержали в Забайкальском крае злоумышленника перевозившего наркотики

Житель Борзи на мотоцикле перевозил рюкзаки, заполненные растительной массой с запахом конопли. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району совместно с сотрудниками ППС и ДПС в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия на федиральной автодороге был остановлен мотоцикл под управлением 23-летнего жителя Борзи.
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