Полицейские задержали в Забайкальском крае злоумышленника перевозившего наркотики

Житель Борзи на мотоцикле перевозил рюкзаки, заполненные растительной массой с запахом конопли. Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Борзинскому району совместно с сотрудниками ППС и ДПС в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия на федиральной автодороге был остановлен мотоцикл под управлением 23-летнего жителя Борзи.