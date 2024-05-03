Венгрия высказалась против введения войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу, 3 мая, заявил, что отправка на Украину солдат США и Европы, о чем вновь заявил президент Франции Эммануэль Макрон, будет означать пересечение «красной линии» и начало Третьей мировой войны, – сообщает телеканал LCI.