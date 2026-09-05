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Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»: итоги третьего сезона и финальное сражение в Волгоградской области

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»: итоги третьего сезона и финальное сражение в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 5 сентября, ФедералПресс. Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» – флагманский высокотехнологичный проект, объединяющий цифровые технологии, патриотическое воспитание, физическую подготовку и обучение навыкам начальной военной подготовки.

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