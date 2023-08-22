"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО

вы в курсе про взрывы, падения, поломки и смерти сотен людей при СССР? - да, и это неправильно, что их секретили. Чиновникам от космоса удобнее прятать голову под крылья лжи.

Sergey

при чем здесь СССР? все что сейчас летает и двигается это закладывалось и создавалось при союзе! ни чего нового не создали.... только кино сняли на орбите... просто не надо было выпендриваться, когда дело еще не сделано!!! я не думаю, что кому то будет взыскание.... все свои... а деньги вроде как народные. только обидно на этот раз героев не получат... ЗА ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ!