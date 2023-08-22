ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLООKPRESS Всё это, конечно, печально. Особенно когда индусы, на технологический уклад которых мы когда-то смотрели с лёгкой усмешкой, спокойно запустили свой луноход.
"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вениамин Маркуц
вы в курсе про взрывы, падения, поломки и смерти сотен людей при СССР? - да, и это неправильно, что их секретили. Чиновникам от космоса удобнее прятать голову под крылья лжи.
Ответить
4 час.
Sergey
при чем здесь СССР? все что сейчас летает и двигается это закладывалось и создавалось при союзе! ни чего нового не создали.... только кино сняли на орбите... просто не надо было выпендриваться, когда дело еще не сделано!!! я не думаю, что кому то будет взыскание.... все свои... а деньги вроде как народные. только обидно на этот раз героев не получат... ЗА ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ!
Ответить
2 час.
Ингерман Ланская
всё, что работало и двигалось в совдепии было сделано или в Российской Империи или за бугром, где купили за огромные деньги или своровали
Ответить
59 сек.
Свежие комментарии