"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО

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ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLООKPRESS Всё это, конечно, печально. Особенно когда индусы, на технологический уклад которых мы когда-то смотрели с лёгкой усмешкой, спокойно запустили свой луноход.

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Комментарии
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Вениамин Маркуц
вы в курсе про взрывы, падения, поломки и смерти сотен людей при СССР? - да, и это неправильно, что их секретили. Чиновникам от космоса удобнее прятать голову под крылья лжи.
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4 час.
Sergey
при чем здесь СССР?  все что сейчас летает и двигается это закладывалось и создавалось при союзе! ни чего нового не создали.... только кино сняли на орбите...  просто не надо было выпендриваться, когда дело еще не сделано!!! я не думаю, что кому то будет взыскание....  все свои... а деньги вроде как народные. только обидно на этот раз героев не получат... ЗА ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ!
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2 час.
Ингерман Ланская
всё, что работало и двигалось в совдепии было сделано или в Российской Империи или за бугром, где купили за огромные деньги или  своровали
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59 сек.

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