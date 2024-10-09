Новый Volkswagen Tayron занял место кроссовера Tiguan Allspace[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Имя Tayron появилось в модельном ряду компании Volkswagen еще в 2018 году, но до сих пор так назывался только китайский кроссовер для внутреннего рынка (хотя неофициально эти машины привозят и к нам).