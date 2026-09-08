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Хирург Умнов предупредил, что избыток вредной еды повышает риски для сердца

Хирург Умнов предупредил, что избыток вредной еды повышает риски для сердца

Сочетание жиров и сахара в фастфуде активизирует центры удовольствия в мозге и усиливает тягу к такой пище, сообщил хирург Александр Умнов.

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