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"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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