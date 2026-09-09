"Они наплевали на нашу позицию": Медведев объяснил конфликт с Западом и заверил в победе

Россия после окончания конфликта на Украине заключит мир на своих условиях. Об этом в опубликованном 9 сентября фрагменте интервью изданию "Ведомости" заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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