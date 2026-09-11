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Бизнес журнал. Урал

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Бензин АИ-95 в Свердловской области за неделю подорожал сразу на 7%

Бензин АИ-95 в Свердловской области за неделю подорожал сразу на 7%

Средняя стоимость литра бензина АИ-95 в Свердловской области достигла 79,56 рубля, подорожав за неделю более чем на 7%.

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