Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

АКЦИЯ ´ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ´.

АКЦИЯ ´ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ´.

С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем домашнего насилия с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений с 10 по 16 марта 2025 года на территории Республики Беларусь пройдет республиканская профилактическая акция ´Дом без насилия .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх