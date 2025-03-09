С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем домашнего насилия с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений с 10 по 16 марта 2025 года на территории Республики Беларусь пройдет республиканская профилактическая акция ´Дом без насилия .