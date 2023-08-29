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Павел Слюсаренко: «Артемьева – Брюханов и Осокина – Грицаенко готовятся к контрольным прокатам, набирают форму с каждым днем»

Об этом сообщил тренер пар Павел Слюсаренко. «Ребята готовятся к контрольным прокатам. На данный момент они в форме, набирают больше с каждым днем, тренируются.

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