Военные ВС РФ рассказали о ходе операции по проходу в тыл ВСУ через трубопровод

Российские военнослужащие рассказали «Известиям» о проведении операции в Курской области, в ходе которой они преодолели около 16 км для того, чтобы попасть в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Суджа.
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