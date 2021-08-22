Россияне начнут массово отказываться от ипотеки

Несекретные материалыБизнес и финансыРоссияне начнут массово отказываться от ипотекиДо конца 2021 года спрос на ипотеку может измениться в меньшую сторону из-за повышения ключевой ставки ЦБ.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинКак всегда и всё тут крутая ересь. Я хоть и не экономист, но знаю причинно-следственную связь между инфляцией и изменением ключевой ставки. Поэтому причина не в изменении ключевой ставки, а в изменении "цены" денег.Комментировать
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