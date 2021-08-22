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Россияне начнут массово отказываться от ипотеки

Россияне начнут массово отказываться от ипотеки

До конца 2021 года спрос на ипотеку может измениться в меньшую сторону из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

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Владимир Домнин
Как всегда и всё тут крутая ересь. Я хоть и не экономист, но знаю причинно-следственную связь между инфляцией и изменением ключевой ставки. Поэтому причина не в изменении ключевой ставки, а в изменении "цены" денег.

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