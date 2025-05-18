Тишковец заявил, что метеорологическое лето наступит в Москве через 10 дней

Метеорологическое лето в Москве наступит точно в срок, к концу текущего месяца температура воздуха в российской столице поднимется до +28 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
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