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Америка стоит в шаге от самого большого унижения со времен Перл-Харбора

Америка стоит в шаге от самого большого унижения со времен Перл-Харбора

Прошло уже несколько дней с момента визита Нэнси Пелоси на Тайвань, визита, за которым, затаив дыхание, следил, не побоюсь этого слова, весь мир (согласитесь, что мало какая 82-летняя бабка может похвастаться подобным вниманием к своей персоне).

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