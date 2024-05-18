В ГД разработали проект о бесплатном проезде к месту отпуска для бойцов СВО

Глава комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, согласно которому военные и добровольцы СВО смогут бесплатно добираться до места отпуска и обратно.
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