Розницу берут оптом.

«Ашан», «Лемана Про», Nestle и FM Logistic перешли во внешнее управление Президент России Владимир Путин передал во временное управление активы сразу нескольких крупных иностранных компаний: Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про».
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