Иван Жидков: «Зенит» может выиграть будущее футбола

Главный редактор «Спорта день за днем» – специально для «Петербургского дневника» «Зенит» отвык зависеть от других, но развитие чемпионата, до конца которого остался один тур, заставило заново изучать вопрос.
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