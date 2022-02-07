Какие сладости китайцы чемоданами везут из России: а мы к ним равнодушны!

Многие вкусности мы любим и так, покупаем себе периодически. Для нас это обыденность. Для китайцев же есть отдельные виды сладостей, которые они пробовали (и могут попробовать) только в России! Не знаю, почему они не могут скопировать рецептуру и производить сами (с техникой-то получается!), но факт есть факт: эти вкусности они везут из России на подарки и себе в запас большими объемами - не щадя чемодана своего! Итак, что же везут китайцы из России? Пастила: коломенская, белёвская Как ни удивительно, но не делают китайцы у себя пастилу и покупают её просто коробками.