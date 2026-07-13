Новый виток шопинг-лихорадки в Хуньчуне: жители Приморья спорят об «охлаждающих» одеялах

Приграничный китайский город Хуньчунь вновь стал центром внимания приморских туристов. На смену недавнему ажиотажу вокруг подушек-«тесто» и постельного белья из египетского сатина пришел новый тренд — одеяла и подушки с эффектом охлаждения, или, как их уже окрестили в соцсетях, «холодок», сообщает PRIMPRESS.