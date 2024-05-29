Жалобы не заканчиваются: могут ли навсегда закрыть клинику Тимура Хайдарова

Вместо скальпеля в руках — электронный браслет на ноге. В чем обвиняют пластических хирургов модной столичной клиники? И к чему может привести желание что-то изменить в своей внешности? Ответы узнала программа Пятого канала «Страна советов».
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