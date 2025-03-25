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Как оплатить обучение через Сбербанк Онлайн

Как оплатить обучение через Сбербанк Онлайн

Сбер продолжает улучшать платёжные сервисы для удобства своих клиентов. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут легко находить учебные заведения на встроенной гео-карте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов.

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