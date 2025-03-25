Как оплатить обучение через Сбербанк Онлайн

Сбер продолжает улучшать платёжные сервисы для удобства своих клиентов. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут легко находить учебные заведения на встроенной гео-карте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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