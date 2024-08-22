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Наемник Райан О'Лири пожаловался на лень и необученность в ВСУ

Наемник Райан О'Лири пожаловался на лень и необученность в ВСУ

Вооруженные силы Украины отличаются своей «ленью» и «необученностью». Такое заявление сделал американец Райан О Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).

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