Вооруженные силы Украины отличаются своей «ленью» и «необученностью». Такое заявление сделал американец Райан О Лири, командующий группой иностранных наемников на Украине на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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