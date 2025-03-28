Россия и Украина слишком по-разному представляют «прекращение огня» Россия и Украина сделали первый шаг к прекращению огня: при посредничестве США они договорились прекратить взаимные удары в акватории Черного моря.
Euronews: Позволит ли сделка в Эр-Рияде контролировать Одессу и Николаев Черноморскому флоту России
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Референдум, организованный Демократическим союзом Косово Ибрагима Руговы, прошел с 26 по 30 сентября 1991 года. Он не был поддержан ни официальным Белградом, ни международным сообществом. Проходил без списков избирателей, избирательных участков. Голосование проходило путём обхода по домам. На нелегитимность выборов указывали и ОБСЕ и Евросоюз, никаких международных наблюдателей не было, косовские сербы референдум бойкотировали. Сербские власти объявили референдум нелегальным, но не мешали его проведению.
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
А Херсон?!!... Главное,Херсонская область в составе России, а вот сам Херсон - у бандэровцев... Мой любимый Херсон ТОЖЕ должен быть в составе России. Вместе с областью!!! ЖДУ!!!!
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
ИМЕННО ТАК!! А то бандэровцы будут постоянно гадить и баламутить в Черном море!! Нужно брать под российский контроль все побережье Николаевской и Одесской областей.
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2 час.
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