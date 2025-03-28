Euronews: Позволит ли сделка в Эр-Рияде контролировать Одессу и Николаев Черноморскому флоту России

Игорь Кузнецов Референдум, организованный Демократическим союзом Косово Ибрагима Руговы, прошел с 26 по 30 сентября 1991 года. Он не был поддержан ни официальным Белградом, ни международным сообществом. Проходил без списков избирателей, избирательных участков. Голосование проходило путём обхода по домам. На нелегитимность выборов указывали и ОБСЕ и Евросоюз, никаких международных наблюдателей не было, косовские сербы референдум бойкотировали. Сербские власти объявили референдум нелегальным, но не мешали его проведению.

Vladimir Lioubimcev А Херсон?!!... Главное,Херсонская область в составе России, а вот сам Херсон - у бандэровцев... Мой любимый Херсон ТОЖЕ должен быть в составе России. Вместе с областью!!! ЖДУ!!!!