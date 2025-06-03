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Царьград

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Идёт ли слежка за смартфоном: эксперт объяснил, как проверить iPhone и Android

Идёт ли слежка за смартфоном: эксперт объяснил, как проверить iPhone и Android

Телефон можно проверить на наличие системы для скрытой слежки. Так пользователь может убедиться, что гаджет не находится под чьим-то контролем.

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