Хоккеисты тюменского «Рубина» дважды проиграли «СКА-Неве» в плей-офф ВХЛ

Тюменский «Рубин» потерпел второе поражение подряд в плей-офф Кубка Петрова. В третьей игре 1/8 финала, которая проходила в Санкт-Петербурге, тюменцы первыми пропустили три шайбы в свои вороты и в итоге проиграли «СКА-Неве» со счетом 4:2.