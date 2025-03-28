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Хоккеисты тюменского «Рубина» дважды проиграли «СКА-Неве» в плей-офф ВХЛ

Хоккеисты тюменского «Рубина» дважды проиграли «СКА-Неве» в плей-офф ВХЛ

Тюменский «Рубин» потерпел второе поражение подряд в плей-офф Кубка Петрова. В третьей игре 1/8 финала, которая проходила в Санкт-Петербурге, тюменцы первыми пропустили три шайбы в свои вороты и в итоге проиграли «СКА-Неве» со счетом 4:2.

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