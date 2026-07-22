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Газета.ру

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Дмитриев: британские СМИ жаждут, чтобы Евросоюз стрелял себе в ногу

Дмитриев: британские СМИ жаждут, чтобы Евросоюз стрелял себе в ногу

Британская пресса хочет, чтобы Европейский союз (ЕС) стрелял себе в ногу. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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