Британская пресса хочет, чтобы Европейский союз (ЕС) стрелял себе в ногу. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.