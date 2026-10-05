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Не для детей: 6 отличных анимационных фильмов для взрослой аудитории

Не для детей: 6 отличных анимационных фильмов для взрослой аудитории

Большая часть анимационных картин создаётся для детской или семейной, крайне обширной, аудитории, но есть отдельные смельчаки, которые не боятся годами создавать фильмы для взрослого зрителя.

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