Захарова назвала атаку на Херсонскую область и Луганск заранее спланированным терактом с «натовским почерком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 июня, комментируя удары киевского режима по Луганску и селу в Херсонской области, заявила, что эти атаки киевского режима являются заранее спланированными террористическими акциями устрашения с «очевидным натовским почерком».