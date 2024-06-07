Захарова назвала атаку на Херсонскую область и Луганск заранее спланированным терактом с «натовским почерком»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 июня, комментируя удары киевского режима по Луганску и селу в Херсонской области, заявила, что эти атаки киевского режима являются заранее спланированными террористическими акциями устрашения с «очевидным натовским почерком».
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