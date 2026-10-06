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Заигрались в бога: в новой системе образования РФ «лишние знания» больше не нужны

Заигрались в бога: в новой системе образования РФ «лишние знания» больше не нужны

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил сократить в России школьные программы по математике, физике и химии на 20–30%, объяснив это перегрузкой учеников и избытком «лишних знаний» в учебниках.

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