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Журавлёв сделал жёсткое заявление после атаки на «Яндекс»: депутат заявил, что удары по дата-центрам были ожидаемы

«Участвовать придётся всем»: депутат Госдумы Журавлёв после атаки на дата-центр «Яндекса» призвал бизнес готовиться к ударам и заявил о необходимости защищать объекты самостоятельно.

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