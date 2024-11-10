В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов отразили утром 10 ноября в Тульской области. Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев, повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
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