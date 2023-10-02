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Гидрометцентр предупредил о значительном похолодании в Москве

По словам Вильфанда, похолодание обусловит очень глубокий циклон с Гренландского моря.<strong>Синоптики прогнозируют похолодание до +7-10 градусов днем и до 0 — +5 градусов ночью в Москве с пятницы, 6 октября.

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