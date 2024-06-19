В Приморье 7-летняя девочка получила перелом, попав под машину

В городе Уссурийске Приморского края женщина-водитель совершила наезд на девочку 2017 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя получила закрытый перелом голени и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.