В Приморье 7-летняя девочка получила перелом, попав под машину

В городе Уссурийске Приморского края женщина-водитель совершила наезд на девочку 2017 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетняя получила закрытый перелом голени и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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