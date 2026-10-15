На одном из сольных концертов Сергей Лазарев произнес со сцены фразу, после которой зал замер. По его словам, в жизни его детей есть потрясающая женщина — и с их воспитанием она справляется гораздо лучше, чем он сам.
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