Прошло уже больше двух недель: вдова и сын до сих пор не похоронили Ширвиндта

Александр Ширвиндт скончался еще 15 марта. Однако, несмотря на то, что на улице уже апрель, тело великого артиста до сих пор не захоронено… Прощание с этим легендарным актером и режиссером сначала прошло в узком семейном кругу в храме подмосковья, а затем на сцене Театра Сатиры, где Ширвиндт работал с 1970 года.