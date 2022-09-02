В Самарской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с общественниками провели профилактические мероприятия

В преддверии Дня сотрудника патрульно-постовой службы полицейские ОППСП МО МВД России «Похвистневский» вместе с председателем Общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой провели профилактическое мероприятие «Защитим свои сбережения от мошенников!».
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