Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Олимпийские чемпионки России не получили визы для участия в чемпионате Европы

Олимпийские чемпионки России не получили визы для участия в чемпионате Европы

Это коснулось сборной команды по спортивной гимнастике Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также другие ключевые спортсмены российской сборной до сих пор не получили хорватские визы для участия в чемпионате Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии