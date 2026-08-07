Олимпийские чемпионки России не получили визы для участия в чемпионате Европы

Это коснулось сборной команды по спортивной гимнастике Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также другие ключевые спортсмены российской сборной до сих пор не получили хорватские визы для участия в чемпионате Европы.
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