Минпросвещения предложило бороться с экстремизмом при помощи онлайн-фестивалей

Ведомство разработало список рекомендаций Онлайн-фестивали антиэкстремистской направленности помогут в противодействии идеологии терроризма в молодежной среде, а также смогут вписаться в образовательно-воспитательный процесс.
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