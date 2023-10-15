За рулем
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За рулем

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MG 5: свежий дизайн, автомат, чуть дороже 2 миллионов

MG 5: свежий дизайн, автомат, чуть дороже 2 миллионов

MG 5 предлагает две комплектации - Comfort и Delux. Даже базовая комплектация имеет кожаный салон с подогревом передних кресел и электрорегулировкой водительского сиденья, климат- и круиз-контроль, а также медиасистему с 10-дюймовым экраном и систему кругового обзора.

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