MG 5: свежий дизайн, автомат, чуть дороже 2 миллионов

MG 5 предлагает две комплектации - Comfort и Delux. Даже базовая комплектация имеет кожаный салон с подогревом передних кресел и электрорегулировкой водительского сиденья, климат- и круиз-контроль, а также медиасистему с 10-дюймовым экраном и систему кругового обзора.
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