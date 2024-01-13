Воссоединение Руси: «чтоб во веки все едино были»

РУСЬ. (ВАЛЕРИЙ СВЕТЛЫЙ) Ах, Русь, бескрайние пределы, От океанов до седых морей, Ветра, шалящие без дела, А в дымке искры фонарей. То ластишься волной речною, То стан свой гибкий с гор несешь, То ходишь с табуном в ночное, То песне русской невтерпеж. Хожу в березовую рощу, Молиться за любовь хожу. Чтоб ты цвела со всею мощью, Тебе я сердцем послужу!

владимир рябченко

вот только Сирко откосил" от Переяслава... что потом и послужило поводом для Смуты, Руины и последующей ликвидации Сичи...не было на тех землях единодушия... Нет и сейчас!!! А "порядки" запорожские перекочевали на Кубань и по сию пору дают себя знать в том краю... вспомним Кущёвку... А я вспоминаю бандюков, косящих под казачков над Орелью в Перещепино в начале 2000-х... и до Майдана!!! "Своїх пращурiв великих, наслiдки поганi... (Т.Г.Шевченко)...