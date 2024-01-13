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Воссоединение Руси: «чтоб во веки все едино были»

Воссоединение Руси: «чтоб во веки все едино были»

«Навеки с Москвой, навеки с русским народом» (1951). Картина Михаила Ивановича Хмелько 370 лет Переяславской раде.

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Комментарии
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Валерий Светлый
РУСЬ. (ВАЛЕРИЙ СВЕТЛЫЙ) Ах, Русь, бескрайние пределы, От океанов до седых морей, Ветра, шалящие без дела, А в дымке искры фонарей. То ластишься волной речною, То стан свой гибкий с гор несешь, То ходишь с табуном в ночное, То песне русской невтерпеж. Хожу в березовую рощу, Молиться за любовь хожу. Чтоб ты цвела со всею мощью, Тебе я сердцем послужу!
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20 час.
Виктор Рыбаков
Так &quot;воссоединение&quot; или их только кошелёк России интересует?
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14 час.
владимир рябченко
вот только Сирко откосил&quot; от Переяслава... что потом и послужило поводом для Смуты, Руины и последующей ликвидации Сичи...не было на тех землях единодушия... Нет и сейчас!!!    А &quot;порядки&quot; запорожские перекочевали на Кубань и по сию пору дают себя знать в том краю... вспомним Кущёвку... А я вспоминаю бандюков, косящих под казачков над Орелью в Перещепино в начале 2000-х... и до Майдана!!! &quot;Своїх пращурiв великих, наслiдки поганi... (Т.Г.Шевченко)...
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4 час.

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