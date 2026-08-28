Путин прибыл в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин прилетел в Нижний Новгород. Об этом пишет «Интерфакс».Рабочая поездка главы государства начнется с осмотра выставки компаний, принимающих участие в конкурсе отечественных брендов «Знай наших».
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