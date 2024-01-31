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Все музыканты «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Все музыканты «Би-2» вылетели из Таиланда в Израиль

Группа провела неделю в центре содержания мигрантов. Артистов задержали из-за выступления в нарушение правил туристической визы, а затем отказывались депортировать в страну вылетаИстория о депортации группы «Би-2» из Таиланда должна была стать небольшой заметкой в базе данных миграционной службы королевства, а превратилась в недельную драму с участием консулов трех стран и таиландского Совета безопасности.

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Лидия Санникова
Весь мусор в израиль...
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