Российский газ за копейки пойдет в Иран.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Сергей Савчук Широкую общественность, так или иначе отслеживающую новости российской энергетики, на днях изрядно взбудоражило заявление министра нефти Исламской Республики Иран.
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