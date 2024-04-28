Тренер Игнатьев заявил, что в дерби "Спартак" - "Локомотив" все решит оборона

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил, что в дерби между столичными "Спартаком" и "Локомотивом" добьется положительного результата тот, кто допустит меньше ошибок.
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