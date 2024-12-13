Продвижение ВС РФ у Покровска невозможно остановить – Арестович*

Российские войска быстро продвигаются на Покровском направлении и охватывают город с флангов. По мнению бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*, даже Наполеон был бы бессилен в подобной ситуации.
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