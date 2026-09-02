Химик Панов рассказал, когда лекарство нужно убрать из аптечки

Лекарство следует перестать использовать при изменении запаха, цвета, прозрачности раствора или структуры таблетки, рассказал RT кандидат химических наук Алексей Панов.
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