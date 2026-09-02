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Аргументы и Факты

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Химик Панов рассказал, когда лекарство нужно убрать из аптечки

Химик Панов рассказал, когда лекарство нужно убрать из аптечки

Лекарство следует перестать использовать при изменении запаха, цвета, прозрачности раствора или структуры таблетки, рассказал RT кандидат химических наук Алексей Панов.

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